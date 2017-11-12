Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı |Konya haberleri

Kaza, Seydişehir Bozkır yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Hamurcu (67) idaresindeki 42 ZC 228 plakalı otomobil ile aynı yöne seyir halindeki Suriye uyruklu Adnan El Sego (22) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil ve motosiklet yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi. Kazada otomobil ve motosiklet sürücüleri ile otomobilde bulunan Hatice Hamurcu (63) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Adnan El Sego burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Otomobilde bulunanların Seydişehir’de bir yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Sünbül

