Otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. yönetimindeki 59 TA 712 plakalı otomobil kavşaktan Çerkezköy istikametine kontrolsüz dönüş yapması sonucu Çerkezköy istikametine seyir halinde olan Fuat A. yönetimindeki 46 BT 047 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet A., eşi Huriye A. ve kızı Mine A. yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilin içerisinde sıkışan Mehmet A. itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralılar tedavi edilmek üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Fatih Kıray