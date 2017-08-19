Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Koldere Mütevelli mahalleleri arasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Koldere mahallesi istikametinden Mütevelli istikametine gitmekte olan İsmail Göral yönetimindeki 45 AU 7214 plakalı traktör ile yine aynı istikamete gitmekte olan Ayşe Ünlü yönetimindeki 45 Y 5050 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu 112 ekiplerine haber verdi. Göral'a olay yerine gelen ambulansla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göral'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adem Şahin