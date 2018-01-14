Otomobil inşaat boşluğuna düştü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaza, 20.00 sularında İzmit D-130 karayolu Otogar bağlantı Başiskele mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuğçe V. idaresindeki 41 PD 508 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan inşaat bariyerlerini aşarak boşluğa düştü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı bir süre bekledikten sonra kaza mahallinden ayrıldı. Kaza yapan otomobil sürücüsü kadın yoldaki çamurdan dolayı aracının tekerleklerinin kaydıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Kazaya karışan araç olay yerine çağrılan çekici yardımı ile düştüğü boşluktan çıkarıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Cihan Atik - Uğur Konuk

