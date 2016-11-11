Otomobilde sıkışan genç, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolu Asma mevkisinde meydana geldi. 25 yaşındaki Erkan K.’nın kullandığı 67 ZC 606 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Zafer Ş. (45) idaresindeki iş makinesi yüklü 67 NL 864 plakalı TIR’ın altına girdi.

Kazada sürücü Erkan K. araçta sıkışırken, çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan AFAD ve Zonguldak Belediyesi itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Erkan K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazaya gelen baba da kaza yaptı

Oğlunun kaza yaptığını öğrenince Çaycuma ilçesinden yola çıkan baba Mehmet K. da, Asma mevkisine geldiğinde oğlunun kaza yaptığı yere yakın bölgede kaza geçirdi. Babanın da durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu kaza sonrası yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

ZONGULDAK