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Otomobil işçilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, yolda asfalt kesim çalışması yapan 2 işçiye otomobil çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralanırken, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil işçilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

08 Temmuz 2017 09:12

Kaza, dün akşam saatlerinde Huzur Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Bulut B. yönetimindeki 06 BA 3974 plakalı otomobil, Balçova yönünden Narlıdere istikametine seyir halindeyken yolda asfalt kesim çalışması yapan 18 yaşındaki Emre Sincar'a ve Mehmet Koçoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Sincar ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sincar ve Koçoğlu olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sincar, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Koçoğlu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri alkollü olduğu iddia edilen sürücü Bulut B.'yi gözaltına aldı. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin kaza ile ilgili başlattığı inceleme sürüyor. 

Halil İbrahim Karabıyık

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Etiketler: İzmir, kaza


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