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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü 2 yaralı

TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli çıkışında otomobilin önünde giden kamyonun altına girmesi sonrasında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı. Kazada kamyonun tamponu otomobili ikiye bölerken araç paramparça oldu.

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü 2 yaralı

01 Kasım 2016 08:32
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü 2 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 01:00’da Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mümin Üzümcüoğlu yönetimindeki 55 BA 731 plakalı otomobil kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı istikamette giden Mehmet Taşhan yönetimindeki 27 NJ 125 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonun demir tamponu otomobili ikiye bölerken, sürücü Mümin Üzümcüoğlu ile araçta bulunan Cüneyt Hüsük ve ve ismi belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Mecit Işık ile Gökhan Zalim yaralanırken, 112 acil ekipleri tarafından Düzce Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedavi altına alındılar.

Kaza sonrasında otomobilin görüntüsü tüyleri diken diken etti. Kamyonun demir tamponu otomobili ikiye böldü. Otomobilin üst kısmı paramparça olurken, ulaşım uzun süre tek şeritten verildi. Savcının incelemelerinin ardından hayatını kaybedenlerin cesetleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem

Etiketler: bolu, kaza


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