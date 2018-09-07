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Otomobil kamyonete çaptı: 6 yaralı

Karabük’te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Otomobil kamyonete çaptı: 6 yaralı

07 Eylül 2018 17:28

Edinilen bilgiye göre kaza Karabük ili Kemikli mevki’inde meydana geldi. Mehmet Gül sevk ve idaresindeki 34 LE 5450 plakalı otomobil seyir halindeyken aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında banket dışında park halindeki 34 DZR 56 plakalı kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Mehmet Gül (65), Mehmet Arda Gül(44), Dilek Gül (34), Feyza Gül (2), Nisanur Gül (4) ve Oltan Gül (39) hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak tedbir amaçlı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Rıdvan Bostancı

 

 

 

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