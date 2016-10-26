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Otomobil kamyonun altına ok gibi saplandı: 1 ölü, 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli TEM otoyolu Dilovası mevkiinde seyir halindeki otomobilin önündeki kamyonun altına girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Otomobil kamyonun altına ok gibi saplandı: 1 ölü, 2si çocuk 5 yaralı

26 Ekim 2016 16:03
Otomobil kamyonun altına ok gibi saplandı: 1 ölü, 2’si çocuk 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM otoyolu Dilovası Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Resul Dilsiz (33) idaresindeki 41 GG 497 plakalı otomobil, Tavşancıl mevkiinde bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, sağ şeritte seyir halinde olan Karabey Ş. idaresindeki 41 R 91 29 plakalı kamyona arkadan çarparak altına girdi. Kazada yarısı kamyonun altında kalan ve sürücüsünün olay yerinde öldüğü otomobil içerisindeki aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi sıkışarak yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekipleri haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobildeki 2’si çocuk 5 yaralı bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, kaza sırasında feci şekilde can veren sürücünün cansız bedeni ise uzun süre sonra araç içerisinden çıkarılabildi. Kazada yaralanan Sabiha Dilsiz, çocukları N. Dilsiz (2), Y. Dilsiz (7), Necmettin Dilsiz ve Nazile Dilsiz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Darıca Farabi Devlet ile Fatih Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEM'de 10 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu

Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalırken, yolda 10 kilometreye ulaşan araç kuyrukları oluştu. Kazada yaralılardan 2 yaşındaki N.Dilsiz’in sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise durumlarının ağır olduğu bildirildi. Kazada ölen sürücü olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araçtan çıkarılarak Darıca Farabi Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya karışan araçların çekilmesiyle TEM’de trafik normale döndü. 

Gürcan Yılmaz
KOCAELİ 


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