Kaza, gece saatlerinde Yeşillik Caddesi Çamlık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabağlar yönünden Konak istikametine seyir halinde olan Mehmet Taylan Doğan yönetimindeki 16 MCB 22 plakalı otomobil iddialara göre kırmızı ışık ihlali yapınca, polis memuru Himmet Sargın(42) yönetimindeki 35 A 64261 plakalı polis otosuna çarptı. Kazada polis otosundaki Sargın ve Mehmet Zeki Atalay (46), otomobil sürücüsü Mehmet Taylan Doğan yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, polis memuru Atalay ve Sargın, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, otomobil sürücüsü Doğan ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İki hastanede de tedavi altına alınan yaralıların durumları iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Halil İbrahim Karabıyık