Kaza, Karamürsel Ereğli D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametinde giden Barış Sönmezer idaresindeki 39 TE 084 plakalı hafif ticari araç bir anda kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulan araç orta refüje çarparak durabildi. Kaza yapan aracın sürücüsü Barış Sönmezer aracından inerek kazayı görerek yanına gelenlerle birlikte trafik polisinin gelmesini bekledi. O esnada ise hızla gelen 77 AC 507 plakalı bir otomobil de kaza yapan araç ve aracın başında bekleyenlerin arasına daldı. Kazada aracın başında bulunan kişiler ve araç sürücüsü ağır yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.

Kaza sonrası olay yerine dağılan yaralılar çevreden gelen vatandaşların yardımı ile yol kenarına çekilirken olay yerine gelen çok sayıda 112 ekibi de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Gölcük, İzmit ve Karamürsel'e sevk edilen yaralılardan 39 TE 084 Barış Sönmezer Karamürsel Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirirken diğer yaralıların ise tedavileri sürüyor.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-130 karayolu İzmit istikameti araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

