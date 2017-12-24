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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 6 yaralı

Bolu’da, yolda oluşan buzlanma nedeniyle duramayan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 6 yaralı

24 Aralık 2017 23:04
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 6 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Enes Özdemir yönetimindeki 34 FLA 65 plakalı otomobil, D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeyken, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen Sezin Kartal’ın kullandığı 34 ZB 1807 plakalı minibüse hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Özdemir ile beraberindeki Zehra Karaburç, Filiz Aslan, Refik Cesur Ayvacı ile minibüste bulunan 7 yaşındaki Senanur Kartal ve Emrah Kartal yaralandı.

Yaralılardan 5’i, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı.

Ambulans yetersiz kaldı

Kazadan sonra olay yerine sevk edilen ambulansların yetersiz kalmasıyla yaralılardan Emrah Kartal ilk müdahalesinin ardından ambulanstan indirilerek, eksi 5 derede soğukta kar üzerindeki sedyeye alındı. Yaklaşık 20 dakika boyunca UMKE ekipleri tarafından üzeri sarılmış vaziyette kar üzerinde bekletilen Kartal, ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametine ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Faruk Çidem

Etiketler: bolu, kırmızı ışık

 

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