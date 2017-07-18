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Otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, bir otomobilin köprüden uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

18 Temmuz 2017 15:47

Kaza, İzmir-Salihli E96 karayolu Ödemiş yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Mehmet Ali Y. yönetimindeki 45 SA 637 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metrelik köprüden aşağıya uçtu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Y. olay yerinde feci şekilde can verirken, otomobilde yolcu olarak bulunan Zehriye Y. ise ağır yaralandı. Yaralı Zehriye Y., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlatırken, yaralı Zehriye Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Behzat Akcan

Etiketler: kaza, köprü, manisa


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