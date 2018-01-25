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Otomobil köprünün demir korkuluklarına çarparak ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkıp köprünün demir korkuluklarına çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

Otomobil köprünün demir korkuluklarına çarparak ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

25 Ocak 2018 02:14
Otomobil köprünün demir korkuluklarına çarparak ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 23.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki Yeşildirek Köprülü Kavşağında yaşandı. Mahmut Sarıtemur (21) yönetimindeki 34 TR 0509 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak köprünün demir korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin bir kısımı yaklaşık 30 metre uzağa fırlarken içerisinde bulunan 3 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Mahmut Sarıtemur, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Şinasi İnan

Etiketler: otomobil, şanlıurfa

 

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