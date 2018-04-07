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Otomobil mezarlığa uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin mezarlığa uçması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil mezarlığa uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

07 Nisan 2018 12:52

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu istikametine giden Ramazan E. (77) idaresindeki 57 DU 826 plakalı otomobil Araç ilçesi Gökçeçat Köyü mevkiinde sürücünün direksiyom hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy mezarlığına uçtu. Kaza sonucu otomobilde bulunan Hacer Ö. (79) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Ramazan E. ile Kezban E. ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ağır yaralanan Kezban E. ilk müdahalesinin ardından Kastamonu'ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

İlhan Yazan

Etiketler: kastamonu, kaza

 

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