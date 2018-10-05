Otomobil minibüse çarptı: 1 yaralı

Kaza, Mehmet Buyruk Caddesi Vali Konağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinden Atatürk Caddesi istikametine seyir halinde olan C.S.K. yönetimindeki 44 AFF 846 plakalı otomobil, aynı istikamete ilerleyen A.A. idaresinde 44 M 0144 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü C.S.K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinden yapılan yaralı C.S.K. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, çarpmanın şiddeti ile minibüsün altına girerek sıkışan otomobilin ön kısmını itfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkardı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz

