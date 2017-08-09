Otomobil minibüsle çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, Kula ilçesi D300 karayolu üzeri Eşme kavşağı yakınlarında saat 21.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden Uşak istikametine giden Erdal B.’nin kullandığı B FK 1525 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Hasan T.'nin idaresindeki 46 D 9835 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada şoförler yara almazken dolmuştaki 6 yolcu ile otomobilin içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ambulansları ile Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sevim A. ilk tedavisi yapıldıktan sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralılar Zeynel A., Semsi B., Naciye T. (14), Rabia T. (17), Cariye T. (17) Halime T. (10), Fadile A.(14) ve Suriye uyruklu Yusra A.(19) Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Hasan Yiğen

