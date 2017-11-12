'Otomobil motorunun yapılacağı en iyi il Elazığ'

54 yaşındaki Muzaffer Sezgin, Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde 27 yıl önce kurduğu motor fabrikasında şu ana kadar 10 milyondan fazla çeşitli motor üretimi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerine uçak savar motoru, ABD’ye İnsansız Hava Aracı motoru, yine bir otomobil fabrikasına araç motoru üretimine başlayan firma, verilecek desteklerle Türkiye’nin yerli otomobilinin motorlarını da yapmak istiyor. İş adamı Sezgin’e destek için Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da fabrikayı ziyaret etti. Fabrikada incelemelerde bulunan Başkan Yanılmaz, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

"Otomobil motorlarının yapılacağı en iyi il Elazığ'dır"

Yerli otomobil açıklamaları ile herkesin heyecanlandığını belirten Başkan Yanılmaz, “Elazığ olarak daha çok heyecanlandık. Çünkü ilimizin sanayi alt yapısı, yerli otomobillerin motorlarını imal edebilecek durumdadır. Muzaffer Sezgin, devamlı yeniliğe açık olan çalışmaları ile ilimizin göz bebeği. Güzel çalışmaları ve imalatları var. Bu yerli otomobilin motorlarının imalatını da ilimizde başarı ile yapabilecek durumda. Ben tüm yerli otomobil imalatını yapacak olanlara sesleniyorum. Elazığ bu otomobillerin motorlarının yapılacağı en iyi ildir. Elazığ’ın böyle bir sanayi kültürü ve alt yapısı var. Üniversitemiz bu konuda kendisini ispat etmiştir. Teknik üniversite olarak da dünyada adından söz ettirebilen bir üniversitedir. Yerli otomobil imalatında Elazığ’ın çok önemli bir yer alacağına inanıyorum. Biz Elazığ olarak buna talibiz. Her türlü desteği de vermeye hazırız” dedi.

"Aylık 40 bin motor üretebilecek"

Şu anda Türkiye’nin yerli otomobilinin motorunun tamamını üretmeye talip olduklarını ve üretimde yaptıklarını aktaran firmanın yönetim kurulu başkanı Muzaffer Sezgin ise “Yerli otomobil ana motordan ibaret değil. Koltuk, silecek, direksiyon motorları da var. Bunların tamamını biz yapabiliyoruz. Şu anda günde 500 tane ama ilave bir yatırımla günde bin 400 tane üreteceğiz. Ayda da 40 bin tane üreteceğiz. Bu da Türkiye’de tüm araçlara cevap verecek kapasiteyiz. Alt yapı, bilgi birikimi, üniversite iş birliği ile de en iyi şekilde yaparız” diye konuştu.

"İHA motorlarında çok başarılı oldu"

Fabrikanın bir okul gibi olduğunu dile getiren Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Tümay, "Muzaffer Sezgin TUBİTAK’a müracat etmiş olduğu iki proje vardı. Birincisi İHA’ların motorlarını üretecekti. Dünya’da en hafif olacak şekilde ve yeni bir teknoloji ile üretmek üzere müracaat etmişti. Çok başarılı olduğunu ve üretimleri tamamladığını gördüm. Yeni projesinde de yeni bir seri motor üretimine geçecek. Burada da genç arkadaşların ekibe dahil olduğu gördüm. Bu gençlerimiz burada yetişecek. Çok ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Elazığ’da olması ayrı bir önem taşıyor. Yurt dışına bakıldığında değişik kentlerde uzmanlaşmalar görülüyor. Elazığ’da bu motor üretimlerinde teknolojik motor üretimlerinde üst olacak” şeklinde konuştu.

"Dünyaya asenkrom motorlar ihraç edecek seviyede"

Yerli araçlarının motorlarını Elazığ’da üretebileceklerini aktaran Fırat Üniversitesi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kürüm ise “Muzaffer Sezgin, bu işe ilk başladığı günden bu yana yanında olduk ve destekler verdik. Günün birinde dünyanın her tarafına asenkrom motorlar ihraç edecek seviyeye geldi. Bugün de dünyada kullanılmakta olan en gelişmiş motorları üretebilecek alt yapı var. Çünkü burada 35 yıla yakın endüstriyel imalat deneyimi var. Fırat Üniversitesinde de şu anda iyi bir potansiyel var. Teorik ve mekanik anlamda hiçbir eksik yok” ifadelerini kullandı.

Kamil Can Kılıç