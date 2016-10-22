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Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı

Antalya-Alanya D-400 karayolu Manavgat çevreyolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı

22 Ekim 2016 12:02

Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ümit Aytaç’ın kullandığı 07 LHD 08 plakalı motosiklete aynı istikamette seyir halindeki plakası alınamayan gri renkli otomobil arkadan çarptı. Kazada motosiklete çarpan otomobil olay yerinden kaçarken motosiklet sürücüsü Ümit Aytaç ve motosiklette bulunan Hüseyin Kaygısız yaralandı. Yaralılar Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, trafik ekiplerinin çevrede bulunan kameraları incelemesi sonucunda kazaya karışarak kaçan aracın 07 NFP 40 plakalı otomobil olduğunu tespit eden güvenlik ekipleri, aracın yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler: Antalya-Alanya D-400 karayolu, manavgat devlet hastanesi


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