Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yavuz A.’nın kullandığı 45 KB 7218 plakalı motosiklet ile sürücüsünün adının belirlenemediği 45 TA 7837 plakalı otomobil Kurtuluş Mahallesi Gümüşpala Caddesinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Yavuz A. motosikletten düşerek sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.