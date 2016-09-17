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Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

17 Eylül 2016 23:22

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kulu ilçesi Değirmenözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu istikametine giden Fesih Aydın'ın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete, Ahmet B. yönetimindeki 06 LOY 40 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen bisiklette bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Vatandaşların kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fesih Aydın (50), Aysel Aydın (44), Nazlı Aydın (22) ve 2 yaşındaki Leyla Aydın, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aysel Aydın ve 2 yaşındaki Leyla Aydın hayatını kaybederken, Fesih Aydın ve Nazlı Aydın’ın ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.
Otomobil sürücüsü Ahmet B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Ömer Keleş
 

Etiketler: elektrikli bisiklet


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