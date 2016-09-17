Kaza, saat 20.00 sıralarında Kulu ilçesi Değirmenözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu istikametine giden Fesih Aydın'ın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete, Ahmet B. yönetimindeki 06 LOY 40 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen bisiklette bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Vatandaşların kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fesih Aydın (50), Aysel Aydın (44), Nazlı Aydın (22) ve 2 yaşındaki Leyla Aydın, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aysel Aydın ve 2 yaşındaki Leyla Aydın hayatını kaybederken, Fesih Aydın ve Nazlı Aydın’ın ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

Otomobil sürücüsü Ahmet B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ömer Keleş

