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Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı !

Çorum'un Kargı ilçesinde bir otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı !

04 Şubat 2018 00:40

Kaza, ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kargı yönüne doğru seyir halinde olan M.Ç.(70) yönetimindeki 16 BZK 59 plakalı otomobil, yine aynı yöne doğru seyir halinde olan 19 TK 807 plakalı motosikletle bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarına devrilirken, motosiklette bulunan S.A.(17) ve R.E.D.(17) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar yapılarak ambulanslarla Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırak tedavi altına alındı. Yaralılardan S.A. ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Turan Ozan Acar
 

 

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