Kaza, saat 12.30 sıralarında E-5 Karayolu Ayvansaray mevkii Haliç Köprüsü girişi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Topkapı’dan Okmeydanı istikametine giden 34 ZT 0880 plakalı otomobilin sürücüsü, şerit değiştireceği esnada aynı istikamete seyir halinde olan 34 UK 0985 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki genç kadın yere savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadına ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise kaza nedeniyle yoğunlaşan trafiği açmaya çalıştı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü esnada şoka girdiği görülen kadına, olayı gören bir vatandaş yardım etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında şoka giren kadının elini tutan bir vatandaş da destek olmaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesinin ardından genç kadın, ambulansla İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü ise polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere Eyüp Polis Merkezi’ne götürüldü. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.