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Otomobil, okul inşaatına uçtu: 1 ölü

Bursa'da bir okulun inşaatına uçan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil, okul inşaatına uçtu: 1 ölü

19 Ocak 2017 10:17

Alınan bilgiye göre, kaza saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Sinandede Caddesi'nden aşağıya doğru inen ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 16 BB 230 plakalı otomobil, başka bir araca çarparak Emek İlkokulu inşaatının bulunduğu temele uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya uçan otomobil takla attı. 112, AFAD ve UMKE ekipleri de olay yerine gelerek sıkışan sürücüyü çıkarmaya çalıştı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen sürücü hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları otomobilin hızla seyrettiğini ifade ettiler. 

Uğur Uslubaş


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