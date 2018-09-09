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Otomobil okulun bahçesine uçtu

Otomobil okulun bahçesine uçtu
Otomobil okulun bahçesine uçtu

Isparta’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, okul bahçesine uçtu.

Talihsiz Araçtaki 2 kişi burunları bile kanamadan kazayı atlatırken, ters dönen aracı kurtarmak için itfaiye ve polis ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, İskender Mahallesi’ndeki Demirköprü mevkiinden kent merkezine doğru seyreden Mehmet D. yönetimindeki 07 SH 928 plakalı otomobil, Dursun Aksoy Caddesi’ne dönüş yapmak istediği sırada kontrolden çıktı. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu araç yolun yan tarafındaki Gülkent Anadolu Lisesi’nin bahçesine uçtu. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yapılan kontrollerde, araçta bulunan 2 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından okulun bahçesine uçan otomobil için çağrılan vinç, yaklaşık 15 dakika süren çalışmalar sonucu, vinç yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.
Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Feti Kılıç
 

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