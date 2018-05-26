Diğer
Kategoriler

Otomobil önce traktöre ardından bariyere çarptı: 6 yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde bir otomobilin önce traktöre ardından bariyere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Otomobil önce traktöre ardından bariyere çarptı: 6 yaralı

26 Mayıs 2018 21:45

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Neslihan Güdül(38) idaresindeki 55 BB 273 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan Orhan Güller'in kullandığı 55 TK 240 plakalı traktöre çarptı. Traktöre çarpan otomobil savrularak bariyere çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Neslihan Güdül, otomobilde yolcu olarak bulunan Orhan Güdül(59), Ömer Farul Güdül(13), Kenan Zotluoğlu(70), Züleyha Zotluoğlu(55) ve Mira Su Taşkıran(2) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Faruk Güdül burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Ahmet Şükrü Uluçay
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç