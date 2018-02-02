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Otomobil önce yakıt tankerine sonra traktöre çarptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi bir otomobilin önce yakıt tankerine daha sonra traktöre çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil önce yakıt tankerine sonra traktöre çarptı

02 Şubat 2018 19:44
Otomobil önce yakıt tankerine sonra traktöre çarptı - Tıkla İzle

Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesi Sanayi girişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ada Caddesi sanayi girişi mevkiinde Akyazı istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan Osman A. idaresindeki 54 BH 586 plakalı otomobil sanayi girişine kontrolsüz şekilde sapmak isteyince karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelmekte olan İhsan B. idaresindeki 54 H 4450 plakalı yakıt tankerinin sürücüsü ise otomobilin üzerine doğru geldiğini son anda fark ederek direksiyonu çevirdi. Tankerin arka tekerlerine çarpan Osman A. idaresindeki otomobil, daha sonra da sanayi girişinden ana caddeye çıkmak isteyen traktöre çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Osman A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, traktör sürücüsünün de olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

"Kaza anı kamerada"

Öte yandan, meydana gelen kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 54 BH 586 plakalı otomobilin sanayi girişine yaklaştığı esnada yolun karşı şeridine geçtiği ve bu sırada karşıdan gelen 54 H 4450 plakalı yakıt tankerine çarptığı görülüyor. Yakıt tankerine çarpan otomobilin daha sonrasında ise sanayi girişinden ana caddeye çıkmakta olan traktöre çarparak durduğu ve kaza sonrasında vatandaşların otomobile doğru koştuğu görülüyor.

Ali Yıldırım
 

 

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