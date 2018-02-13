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Otomobil önüne gelene çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, ticari taksiye ardından 2 kişiye ardından park halindeki bir tıra çarptı. Ticari taksinin dereye düşmekten kıl payı kurtulduğu kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil önüne gelene çarptı: 2 yaralı

13 Şubat 2018 18:27

Edinilen bilgiye göre kaza, Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Altıyol kavşağı istikametine giden Gülay U. yönetimindeki 34 HH 600 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Sezgin Koru (44) yönetimindeki 59 T 2610 plakalı ticari taksiye, ardından kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu kağıt toplayıcıya, kaldırımda yürüyen Resul Saruhan’a (63)’a son olarak 42 AOA 94 plakalı park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen ticari taksi, köprü üzerindeki korkuluklara çarparak dereye düşmekten kıl payı kurtuldu.

Kazada kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu kağıt toplayıcı ve Resul Saruhan yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada iki otomobilde hasar gördü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Uğur Arslan

Etiketler: kaza, tekirdağ

 

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