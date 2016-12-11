Kaza, gece saat 02.00'de Malkara - Keşan yolu üzeri Malkara Meslek Yüksekokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Malkara istikametine seyreden D.K. (35) yönetimindeki 59 LV 102 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Kazada yaralanan D.K. ve araçta yolcu bulunan B.K.P. ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkollü olduğu belirlenen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hüseyin Tayyar

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