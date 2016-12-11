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Otomobil orta refüje çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


11 Aralık 2016 11:03

Kaza, gece saat 02.00'de Malkara - Keşan yolu üzeri Malkara Meslek Yüksekokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Malkara istikametine seyreden D.K. (35) yönetimindeki 59 LV 102 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.
Kazada yaralanan D.K. ve araçta yolcu bulunan B.K.P. ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkollü olduğu belirlenen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ


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