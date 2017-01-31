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Otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya’da buzlanan yolda otobüs durağına dalan otomobil 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

31 Ocak 2017 18:47
Otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza Kapalı Çarşı karşısında bulunan merkez otobüs durağında meydana geldi. Sürücüsünün buzlu yolda kontrolünü kaybettiği 44 BV 111 plakalı otomobil, durakta otobüs bekleyen yolcuların arasına daldı. Aracın çarpması sonucu durakta bekleyen Faik Altuntaş ve Ahmet Karaoğlu (83) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 83 yaşındaki Ahmet Karaoğlu yaşamını yitirdi.

Kazanın görgü tanığı Milli Piyango bileti satıcısı Ali Kara, normal hızda gelen otomobilin buzlu yolda kayması sonucu durağa girdiğini ifade etti.

“Aracın geldiğini görünce hemen kaçtım”
Aracın kayarak üzerine geldiğini görüp kendini kenara attığını söyleyen Kara, “Araç kayarak durağa girdi. Ben de o esnada aracın geldiğini görünce hemen kaçtım. İki kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü” dedi.

Bu arada otobüs durağında yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde otomobilin bir anda durağa girmesi ve sonrası yer alıyor.

Olayın ardından polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet Türel


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