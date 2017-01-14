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Otomobil otobüs durağına daldı: 8 yaralı

Bursa’da aşırı hızla seyreden otomobil otobüs durağına daldı. Kazada biri 7 yaşında ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Otomobil otobüs durağına daldı: 8 yaralı

14 Ocak 2017 14:05
Otomobil otobüs durağına daldı: 8 yaralı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen ve sigortası olmayan 16 ZR 232 plakalı otomobil aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip otobüs durağına daldı. Kazada biri 7 yaşındaki çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan Naziye Güleç (16) Münise Güleç (39) Enes Güleç (7) İsmail Sarı (41) Abdullah Yıldırım (52) ve kimliği henüz tespit edilemeyen 3 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 7 yaşındaki Enes Güleç’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza yapan araç sürücüsü, otomobilini terk edip olay yerinden kaçtı. Polis kimliğini tespit ettiği 25 yaşındaki zanlının yakalanması için operasyon başlattı. Kaza yapan otomobil ise olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Uğur Uslubaş


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