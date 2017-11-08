Otomobil pancar yüklü traktöre çarptı: 2 ölü

Kazanın ardından kayıplara karışan traktör sürücüsü jandarma tarafından aranıyor. Edinilen bilgilere göre, kaza Sandıklı-Hocalar ilçe karayolunun Emirhisar Köyü yakınlarında meydana geldi. Müjdat Selvi idaresindeki 32 LK 203 plakalı otomobil, iddialara göre arkasında 3 pancar yüklü römork olan plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen traktöre arkadan çarptı. Kaza sonrası tam bir can pazarı yaşanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazada İlyas Göl (27) sıkıştığı araç içerisinde hayatını kaybederken, sağlık görevlileri tarafından yaralı halde ambulansa alınan ve uzun süre yaşamam döndürülmek için uğraş verilen Uğur Yiğitdoğan (44) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Müjdat Selvi ve Ahmet Kaya olay yerine gelen ambulanslar ile Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Kaya’nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. “Jandarma kopan parçalardan yola çıkarak kaçan traktör sürücüsünü arıyor” Kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan ve arkasında 3 pancar yüklü römork olan traktör ise jandarma ekipleri tarafından her yerde aranmaya başladı. Ekipler kaza mahallinde bulunan ve çarpışma esnasında traktörden koptuğu öne sürülen parçalardan yola çıkarak çalışma başlattı. Kaza sonrası hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri olay yerine gelen cenaze araçları ile Sandıklı devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, kaza ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.