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Otomobil petrol istasyonuna daldı: 4 yaralı

Bursa-Ankara karayolunda kontrolden çıkan otomobil petrol istasyonuna dalarak akaryakıt pompasına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil petrol istasyonuna daldı: 4 yaralı

07 Ağustos 2017 20:53
Otomobil petrol istasyonuna daldı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İnegöl’e seyir halinde olan İsmail A. (59) yönetimindeki 16 YG 672 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak karayolunun sağındaki petrol istasyonuna daldı. İddiaya göre hızlı olan otomobil petrol istasyonundaki akaryakıt pompasına çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan Canpolat Öztürk (10), Sevden Ataş (32), Ayşe Ataş (56) ile Tuğçe Öztürk yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, akaryakıt pompasının devrilmemesi ve sızıntı olmaması olası faciayı önledi. 

Salih Bakıcı
 

Etiketler: bursa, otomobil, petrol istasyonu


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