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Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kent girişindeki refüje çarpan araç sürücüsü Serkan Şahin yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Salim Şahin ile Şerafettin Şahin yaralandı. Ekipler, araçta sıkışan Serkan Şahin'i çıkarmak için büyük çaba harcadı.

Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

11 Şubat 2018 23:32

Kaza, Bayramiç kent girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ezine istikametinden ilçe merkezine doğru gitmekte olan Serkan Şahin (35) idaresindeki 34 GM 4179 plakalı pikap otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Sürücü Serkan Şahin, babası Şerafettin Şahin ve amcası Salim Şahin'in bulunduğu araç çarpmanın şiddetiyle kendi etrafında döndü ve yolun diğer yanına savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salim Şahin ve Şerafetin Şahin araçtan çıkarılarak, hızla Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serkan Şahin ise sıkıştığı sürücü mahallinden itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla güçlükle çıkarıldı. Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Serkan Şahin'in burada kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Serkan Şahin hayata döndürülemedi. Olayı duyup hastaneye akın eden Şahin ailesinin yakınları ve akrabaları acı haberle adeta yıkıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Sedef Topçu

 

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