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Otomobil römorka çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil römorka çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobil römorka çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Karaman'da otomobilin park halindeki traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akçaşehir beldesinden Karaman'a gelmekte olan Lütfi Kadir Eski (23) yönetimindeki 35 U1233 plakalı otomobil, Beydilli köyü yakınlarında yol kenarında duran pancar yüklü römorku fark edemeyerek arkadan çarptı. Kazada otomobilin içine sıkışan P.İ.E. (16) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile otomobilde bulunan Cemile Günaslan (46) ve Ümmügülsüm Eski (46) yaralandı. Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ümmügülsüm Eski, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kişilerin anne ve kızı olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Mehmet Dağlı 

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