Kaza, Eski Sanayi yanında Boyacıoğlu Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil K. (61) idaresindeki 42 AZ 025 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Cemal Yarpuz (55) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Halil K. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cemal Yarpuz’un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Sünbül