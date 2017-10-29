Diğer
Kategoriler

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Malatya'da şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

29 Ekim 2017 13:32

Kaza Malatya-Pütürge karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İbrahim Halil Ak yönetimindeki 34 TJ 1330 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yaklaşık 100 metrelik şarampole devrildi.

Hurdaya dönen araç içerisinde bulunan Suriye uyruklu Muhammed Safi Şeh Muhammed (28) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: Malatya, trafik kazası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç