Kaza, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Yaprakhisar köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyden Aksaray istikametine seyreden Süleyman Kaya (48) idaresindeki 68 AC 341 plakalı otomobil, köyün girişindeki yokuştan inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Süleyman Kaya araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Onar (43) ise ağır yaralandı. Yaralanan Onar, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolu trafiğe kapatan jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otomobil içinde sıkışan Kaya’nın cansız bedeni AFAD ekiplerince çıkartıldı. Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yasin Can

