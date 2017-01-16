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Otomobil şarampole uçtu 1 kişi yaralı

Sakarya’nın Akyazı İlçesinde köprüyü çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobil şarampole uçtu 1 kişi yaralı

16 Ocak 2017 12:38

Edinilen bilgilere göre, Akyazı İlçesinde, İlçe merkezinden Ormanköy istikametine gitmekte olan O.Y. idaresindeki 54 YT 795 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Vakıf köprüsünü çıkarken şarampole uçarak su kanalına yan yatarak durabildi. Otomobil içinde sıkışan sürücüyü gören vatandaşlar hemen 112 acil ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Grup Amirliği ekipleri hafif şekilde yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak olay yerinde hazır bekleyen 112 acil ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yapan 112 acil ekipleri yaralıyı daha sonra Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Etiketler: otomobil, sakarya, şarampol


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