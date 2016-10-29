Kaza sabah saatlerinde Doğanşehir ilçesi Gövdeli Mahallesi Gökalan mevkiinde yaşandı. Süleyman Fırat yönetimindeki 34 JJ 6920 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Süleyman Fırat olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan Nazif Bilginç ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise Doğanşehir İlçe Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza yapan şahısların Adıyaman’ın Besni ilçesinde Toplum Sağlığı Müdürlüğünde görevli oldukları öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.