Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde pazar alışverişi yaptıktan sonra evine dönen Sabri Kızılaslan'ın yönetimindeki 06 TD 962 plakalı otomobil, Karamanlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Sabri Kızılaslan ile otomobilde bulunan Mehmet Çetin (72) ve Sadık Çetin (73) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Sabri Kızılaslan hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Mehmet Çetin ve Sadık Çetin, ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.