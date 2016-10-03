Edinilen bilgiye göre, Muhittin Üzümcü idaresindeki 06 DP 5046 plakalı otomobil, Adıyaman-Malatya Karayolu Pirin Köprüsü civarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Muhittin Üzümcü ile otomobilde bulunan Onur Karakaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir