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Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı!

Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı!
Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı!

Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan İrfan Korkmaz yönetimindeki 16 KY 673 plakalı otomobil, Ümitalan mevkiinde aynı istikamete doğru seyir halinde olan Bayram Öztürk, yönetimindeki 16 EY 440 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 20 metre taklalar atarak şarampoldeki ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonucunda hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile yanında bulunan Halil İbrahim Eren, Aslıhan Karataş ve Selen Orak yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İrfan Korkmaz ile yanında bulunan Halil İbrahim Eren, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Aslıhan Karataş ile Selen Orak ise İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. 4 yaralının sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.

Şarampole uçan araç ise uzun uğraşlar sonucu çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
Seyfettin Aras
 

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