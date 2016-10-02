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Otomobil şarampole uçtu: 7 yaralı

Malatya-Çelikhan yolunda şarampole yuvarlanan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole uçtu: 7 yaralı

02 Ekim 2016 16:02

Malatya-Çelikhan karayolu 25'inci kilometrede yaşanan kazada sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 02 NA 531 plakalı otomobil şarampole uçtu. Takla atarak durabilen araçta bulunan aynı aileden Berlin, Baran, Ömer, Fatma, Pelin, Aysel ve Mehmet Sonkaya yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken olay yerine gelen AFAD ekipleri yaralı vatandaşları uçurumdan yola taşıdı.

Yaralılar, Malatya Devlet Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: kaza, Malatya-Çelikhan yolu, şarampol


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