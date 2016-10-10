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Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

10 Ekim 2016 15:22

Edinilen bilgilere göre, kaza, Haymana ilçesi Demirözü Mahallesinde meydana geldi. Ablasının düğününe gittiği öğrenilen Hasan Esat Şanlı kontrolünde ki 06 PHD 97 plakalı otomobil, yolda ki çukura girmemek için kırdığı direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan ve taklalar atan araçta bulunan 5 kişi'den 2'si ağır yaralandı.

Durumu gören diğer sürücüler hemen 112 acil ekipleri ve Jandarmaya haber verdi. Olay yerine kısa sürede Polatlı ve Haymana'dan ambulanslar sevk edildi. Ağır yaralı olan Hasan Esat Şanlı(25) ve Muhammet Yıldırım(24) Polatlı Devlet Hastanesine sevk edilirken, hafif şekilde yaralanan Mehmet Şanlı(22), Yusuf Yıldırım(14) ile Mesut Koyuncu(20) Haymana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Hamza Kabasakal

Etiketler: ankara, Haymana, kaza


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