Edinilen bilgiye göre kaza, Gökçesu-Mengen karayolunda meydana geldi. Mengen istikametine giden Ecmen Alagöz yönetimindeki 67 FC 770 plakalı otomobil, Hacıahmetler köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüyle birlikte araçta bulunan Yasmin Alagöz, Yücel Alagöz, Yasemin Alagöz ve Ömer Yücel Alagöz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mengen ve Bolu'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bülent Velioğlu

BOLU