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Otomobil servis minibüsüyle çarpıştı: 1'ağır 6 yaralı

İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki servis minübüsü kavşağa geldiği esnada bir otomobilin yandan çarpması ile birlikte yan devrildi. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarında an be an yansıdı.

Otomobil servis minibüsüyle çarpıştı: 1ağır 6 yaralı

27 Kasım 2016 07:40
Otomobil servis minibüsüyle çarpıştı: 1'ağır 6 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza saat 24.00 sıralarında meydana geldi. Yıldırım Mahallesi Tutin Sokak'ta seyir halinde ilerleyen Vedat Karataş yönetimindeki 34 DY 9820 plakalı servis minibüsü, Avasköy Yolu Caddesi kesişiminde Mustafa K. yönetimindeki 34 FK 5019 plakalı otomobilin yandan çarpması sonucu devrildi. Devrilen minibüsteki 5 kişi kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, sürücü Karataş araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından Karataş sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası sürücü ambulansla hastanaye sevk edildi. Polis ekipleri kaza sonrası olay yerindeki incelemelerinin ardından devrilen araç vinç yardımıyla yol üzerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Murat Solak

Etiketler: byrampaşa, İstanbul, trafik kazası


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