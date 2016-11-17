Kaza, Tuğla Fabrikaları mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Osmancık istikametine seyir halinde olan Nebahat Aksu yönetimindeki 19 HA 446 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol dışına çıktı. Ters dönerek su kanalına düşen otomobilde sürücü Nebahat Aksu ile yolcular Merve Aksu ve Sefa Aksu yaralandı. Kazayı gören fabrika işçileri içi su ile dolan otomobilden yaralıları çıkararak ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Osmancık Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayı gören vatandaşlar, geç müdahale edilse yaralıların boğulabileceklerini belirtti.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

İsmail Kabakdere