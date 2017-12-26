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Otomobil su kanalına uçtu, sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçarken, sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Otomobil su kanalına uçtu, sürücüyü vatandaşlar kurtardı

26 Aralık 2017 21:02

Kaza, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Stad Caddesi üzerinde seyir halinde olan 54 PM 635 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Kaza sonrasında araç içerisinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen sürücü çevredekilerin yardımıyla otomobil içerisinden çıkartıldı. Otomobil sürücüsünün olası bir boğulma tehlikesini de atlattığı öğrenildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hafif yara alarak kazayı atlatan sürücü ayakta tedavi edildi. Kaza sonrası yarısı suya gömülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, suya gömülen otomobil ise çekici yardımı ile düştüğü su kanalından çıkartıldı. 

Metin Nişancık
 

 

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