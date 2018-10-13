Otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Kaza, Çiftlik Mahallesinden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Ç. (29) idaresindeki 68 AC 229 plakalı otomobil, merkez istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kanala düşen otomobil itfaiye ekipleri tarafından kontrol edildikten sonra çekici ile çıkartıldı.



Yasin Can